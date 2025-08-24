АПЛ. Перша перемога Евертона на новому стадіоні, Нуну досі лишається в Ноттінгемі
Результати 2 туру
32 хвилини тому
Евертон вперше зіграв в рамках АПЛ на стадіоні «Хілл Дікінсон». В гості до команди Віталія Миколенка завітав Брайтон. За відсутності українця команда Девіда Моєса взяла перші очки в новому сезоні.
В паралельному матчі Кристал Пелас та Ноттінгем обмінялися голами на «Селхерст Парк». Потенційно матч в Лондоні може стати останнім для менеджера Форест Нуну Ешпіріту Санту через конфлікт зі спортивним директором лісників Еду.
АПЛ. 2 тур
Евертон - Брайтон 2:0
Голи Ндіає, 23, Гарнер, 52
Кристал Пелас - Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Сарр, 37 - Хадсон-Одої, 57