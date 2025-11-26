Арсенал у солідному стилі здобув перемогу над Баварією
Команда Артети очолює зведену таблицю Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
На Емірейтс завершився поєдинок п’ятого туру Ліги чемпіонів між Арсеналом та Баварією. Лондонці здобули перемогу 3:1 і продовжили лідирувати у зведеній таблиці турніру.
Арсенал відкрив рахунок на 22-й хвилині — Юррієн Тімбер вдало замкнув подачу та вивів команду вперед. Уже через десять хвилин Ленарт Карл відповів точним ударом і відновив рівновагу.
У другому таймі господарі знову взяли гру під контроль. На 69-й хвилині Ноні Мадуеке вдруге вивів канонірів уперед, реалізувавши атаку лондонців. А на 76-й хвилині Габріел Мартінеллі збільшив перевагу Арсенала, встановивши підсумковий рахунок зустрічі — 3:1.
Арсенал після п’яти турів має 15 очок та очолює загальну таблицю Ліги чемпіонів.
Баварія з 12 балами залишається у верхній частині рейтингу.
У наступному турі лондонці 10 грудня зустрінуться з Брюгге, тоді як Баварія 9 грудня зіграє зі Спортінгом.
Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5 тур
Арсенал (Англія) — Баварія (Німеччина) 3:1 (Тімбер 22, Мадуеке 69, Мартінеллі 76 - Карл 32)
