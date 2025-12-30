Арсенал готує сюрприз Астон Віллі після болючої поразки
Артета налаштований на реванш
близько 1 години тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився останніми новинами з табору лідера АПЛ перед матчем 19 туру проти Астон Вілли. Його слова наводить Football.London.
Сьогодні ввечері можлива поява німецького півзахисника Кая Хаверца, який повернувся до загальної групи після травми.
Досить близько. Я думаю, це питання днів, а не тижнів. Подивимося, як Кай себе почуватиме. Ми дуже за ним сумували. Це гравець, який виводить команду на інший рівень. Тому я дуже радий, що він скоро повернеться, - розповів Артета.
26-річний футболіст травмувався в грі 1 туру проти МЮ (1:0), через яку пропустив половину чемпіонату.
Арсенал набрав 42 очки, повернувши собі лідерство в АПЛ.
30 грудня лондонці спробують взяти реванш в Астон Вілли за поразку на початку грудня.