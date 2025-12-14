Арсенал святкував перемогу над Вулвергемптоном в домашньому поєдинку 16 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:1.

Лідер англійської першості протягом 70 хвилин не міг завдати удару в площину воріт Вулвз. Остання команда Прем'єр-ліги робила все для того, щоб взяти бодай один заліковий бал на «Емірейтс».

За доброю традицією, на допомогу команді Мікеля Артети прийшов корнер. Сака наважився на прямий удар. Голкіпер гостей Джонстон не розрахував траєкторію м'яча, який рикошетом від стійки та голкіпера залетів у ворота Вулвергемптона.

Курйозного голу не вистачило Арсеналу, щоб втримати переможний результат. На 90-й хвилині Вулвз змогли зрівняти рахунок, коли Арокодаре на другому поверсі переграв Інкап'є, вразивши ворота «канонірів».

6 доданих хвилин вистачило Арсеналу, щоб відзначитись вдруге, коли Сака вдруге в цьому матчі став співавтором голу. Букайо виконав подачу на Жезуса, який у першому за 11 місяців матчі АПЛ пробив по воротах Са, однак рикошет від Москери остаточно поховав шанси команди Роба Едвардса взяти очки на полі Арсенала.

АПЛ. 16 тур

Арсенал - Вулвергемптон 2:1

Голи: Джонстон, 70 (автогол), Москера, 90+4 (автогол) - Арокодаре, 90