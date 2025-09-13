Сергій Стаднюк

У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на своєму полі розгромив Ноттінгем Форест.

Раніше захисник Олександр Зінченко перейшов до «лісників». Проте «каноніри» не дозволили українцеві взяти участь у цій грі за умовами орендної угоди.

Головним же героєм став Мартін Субіменді. Півзахисник відкрив рахунок на 32-й хвилині, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика після подачі з кутового. На початку другого тайму Еберечі Езе асистував Віктору Дьокерешу, який подвоїв перевагу лондонців. А вже на 79-й хвилині іспанець оформив дубль, замкнувши подачу Леандро Троссара точним ударом головою.

Ноттінгем Форест не зміг зламати традицію безвиграшних виступів на «Емірейтс», а команда Енджа Постекоглу так і не завдала бодай одного небезпечного удару у першому таймі. Арсенал контролював гру, хоча й втратив через травму Мартіна Едегора ще в дебюті гри. Цікаво також, що для голкіпера Давіда Раї ця зустріч стала ювілейною, сотою в складі «канонірів», і він відсвяткував її сухим матчем, довівши кількість «клін-шитів» у Прем’єр-лізі до 42.

Арсенал набрав дев’ять очок і одноосібно очолив турнірну таблиці. Проте низка конкурентів ще проведе свої матчі. Ноттінгем (4) опустився на 12-ту сходинку.

АПЛ, четвертий тур

Голи: Субіменді, 32, 79, Дьокереш, 46

Арсенал: Рая, Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі (Льюїс-Скеллі 68), Едегор (Нванері 18), Субіменді, Меріно, Мадуеке (Мартінеллі 78), Дьокереш (Райс 68), Езе (Троссар 79)

Ноттінгем Форест: Селс, Неко Вільямс, Нікола Міленкович, Мурілло (Савона 37), Морату, Сангаре (Єйтс 73), Андерсон, Ндоє, Ґіббс-Вайт (Макеті 73), Хадсон-Одой (Калімуендо 60), Вуд (Баква 60)

Попередження: Калафіорі, 61 – Неко Вільямс, 78