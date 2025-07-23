Арсенал переміг Мілан, Зінченко відіграв один тайм
Команди готуються до старту нового сезону
20 хвилин тому
Фото: Getty Images
Лондонський Арсенал провів товариський матч проти італійського Мілана. Поєдинок пройшов на Національному стадіоні в Калланзі (Сінгапур) і завершився мінімальною перемогою «канонірів» з рахунком 1:0.
На початку другого тайму відзначився форвард Арсенала Букайо Сака.
Український захисник лондонської команди Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і був замінений у перерві матчу.
Товариський матч
Арсенал – Мілан – 1:0
Гол: Сака, 53.