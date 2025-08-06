6 серпня на стадіоні Емірейтс (Лондон, Англія) відбувся товариський поєдинок між Арсеналом і Вільярреалом. Перемогу з рахунком 3:2 здобув іспанський клуб.

Вже на 16-й хвилині рахунок відкрив Ніколя Пепе — колишній вінгер Арсенала вивів Вільярреал уперед. Ще до перерви перевагу гостей подвоїв Ейонг — 0:2.

На 36-й хвилині Арсенал скоротив відставання завдяки голу Нергора, але на 68-й Данжума знову збільшив перевагу Вільярреала — 1:3. Остаточний рахунок встановив Едегор, який реалізував пенальті на 76-й хвилині.

Олександр Зінченко з’явився на полі на 77-й хвилині. Після основного часу команди провели серію пенальті, в якій знову переміг Вільярреал. Українець реалізував свій удар.

Нагадаємо, розмова із головним тренером Арсенала Артетою вплинула на рішення Олекснадра Зінченка залишитися у лондонському клубі.

Контрольний матч. Лондон. 6 серпня

Арсенал – Вільярреал 2:3

Голи: Нергор 36, Едегор 76 (пен.) – Пепе 16, Ейонг 33, Данжума 68