Артета емоційно описав роль Райса у перемозі Арсенала
Хавбек доклався до перемоги над Борнмутом
близько 1 години тому
Деклан Райс / Фото - Арсенал Лондон
Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив перформанс хавбека Деклана Райса в матчі 20 туру АПЛ проти Борнмута (3:2) проти Борнмута. Його слова наводить ВВС.
26-річний хавбек вперше оформив дубль у рамках Прем’єр-ліги.
В останні дні у Райса були проблеми, але він працював, працював і працював – і став доступний. Він відіграв 96 хвилин, забив два голи і був одним з кращих на полі. Такий менталітет потрібен від кожного з нас, - розповів Артета.
