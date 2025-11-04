SEO description:



Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що нападник Віктор Дьокереш пропустить матч Ліги чемпіонів проти Славії.

Форвард відчув м’язовий дискомфорт під час гри з Бернлі (2:0) у суботу та був замінений після першого тайму.

– Він точно не зіграє. Сьогодні він не тренувався, і в найближчі кілька днів нам потрібно провести ще кілька тестів, щоб визначити ступінь пошкодження, але в цьому матчі він зіграти не зможе.

Це непокоїть мене, тому що в нього не так часто були проблеми з м’язами, але йому довелося покинути поле. Він щось відчув, а це поганий знак, особливо для дуже вибухового гравця, тому ми заглибимося в ситуацію, щоб зрозуміти, наскільки серйозна його травма, і повідомимо, коли матимемо більше інформації.

Звісно, після матчу він був дуже розчарований, але це частина футболу. Врешті-решт, якщо ви очікуєте, що все завжди буде йти за планом, цього не станеться. Якщо в нього будуть труднощі, ми допоможемо йому з ними впоратися. Він був у прекрасній формі і в чудовому настрої, він дуже важливий для команди. Але завтра він не зіграє, – сказав Артета в коментарі офіційному сайту Арсенала.