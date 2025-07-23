Астон Вілла віддала шану легендарному Оззі Осборну
«Принц темряви» був відданим шанувальником команди з Бірмінгема
близько 1 години тому
Астон Вілла висловила співчуття родині всесвітньо відомого рок-музиканта та шанувальника вілланів Оззі Осборна, який пішов з життя у віці 76 років.
Оззі виріс в Астоні, неподалік від «Вілла Парку», і завжди мав особливий зв'язок з клубом та громадою, з якої він походив.
Символічно, що свій останній концерт Осборн дав на домашній арені Астон Вілли зі своїм культовим гуртом Black Sabbath.
Вплив Осборна індустрію розваг і культуру був глибоким і незаперечним, і його спадщина буде жити і надалі.
У цей надзвичайно важкий час ми всі в Астон Віллі думаємо про його дружину Шерон, його сім'ю, друзів і незліченну кількість шанувальників.
Спочивай з миром, Оззі, - йдеться в офіційній заяві клубу.
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