Астон Вілла висловила співчуття родині всесвітньо відомого рок-музиканта та шанувальника вілланів Оззі Осборна, який пішов з життя у віці 76 років.

Оззі виріс в Астоні, неподалік від «Вілла Парку», і завжди мав особливий зв'язок з клубом та громадою, з якої він походив.

Символічно, що свій останній концерт Осборн дав на домашній арені Астон Вілли зі своїм культовим гуртом Black Sabbath.

Вплив Осборна індустрію розваг і культуру був глибоким і незаперечним, і його спадщина буде жити і надалі.

У цей надзвичайно важкий час ми всі в Астон Віллі думаємо про його дружину Шерон, його сім'ю, друзів і незліченну кількість шанувальників.

Спочивай з миром, Оззі, - йдеться в офіційній заяві клубу.