Знищив інтерес до себе? Асист Ярмолюка позбавив МЮ надій на нічию
Українець провів всі 90 хвилин
близько 17 годин тому
Брентфорд в стартовому матчі 6 туру АПЛ вийшов переможцем в протистоянні з Манчестер Юнайтед. Матч у Лондоні завершився з рахунком 3:1.
До перерви вболівальники обох команд побачили результативну першу половину. Ігор двічі зумів вразити ворота МЮ. Гості, в свою чергу, награли на дебютний гол Шешка у футболці «червоних дияволів».
По перерві гравці Юнайтед намагались переламати хід гри і ближче до завершення гри мали можливість зрівняти рахунок, якби Фернандеш реалізував 11-метровий, що парирував Келлехер.
В компенсований час до другого тайму контратака Брентфорда увінчалась третім голом команди Кіта Ендрюса - Єнсен встановив підсумковий результат зустрічі, а результативну передачу на нього віддав хавбек збірної України Єгор Ярмолюк.
АПЛ. 6 тур
Брентфорл - Манчестер Юнайтед 3:1
Голи: Ігор, 8, 20 - Шешко, 26
Старт України на ЧС, Динамо, Забарний і Ярмолюк. Трансляції матчів 27 вересня.
Поділитись