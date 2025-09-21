Атлетіко в меншості не втримав перемогу над Мальоркою. Відео
Острів'яни врятувались від поразки
близько 2 годин тому
Фото - Атлетіко Мадрид
Мальорка та Атлетіко розписали мирову в поєдинку 5 туру Ла Ліги. Матч завершився з рахунком 1:1.
Основні події матчу припали на заключні хвилини поєдинку. Гості з Мадрида догравали зустріч в меншості після вилучення Сорлота на 72-й хвилині. Граючи вдесятьох підопічні Дієго Сімеоне вийшли вперед завдяки влучному удару Галлахера.
Переваги в один м'яч не вистачило Атлетіко, щоб поїхати з Мальорки із трьома балами. На 85-й хвилині острів'яни зусиллями Мурікі, який своїм голом допоміг відібрати очки у «кольчонерос».
Ла Ліга. 5 тур
Мальорка - Атлетіко 1:1
Голи: Мурікі, 85 - Галлахер, 79
Арсенал – Манчестер Сіті, Забарний і Довбик. Трансляції матчів 21 вересня.
Поділитись