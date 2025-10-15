Азербайджанський портал Idman.biz виступив із критикою на адресу головного судді матчу збірної України.

Йдеться про поєдинок 4-го туру кваліфікаційної групи D до чемпіонату світу 2026 року між командами України та Азербайджану. Зустріч відбулася на стадіоні МКС у польському Кракові. Українська збірна здобула перемогу з рахунком 2:1. Авторами голів стали Олексій Гуцуляк та Руслан Малиновський.

«Азербайджан провів гідний матч і навіть міг відкрити рахунок першим, але не реалізував свій момент. Після цього арбітр продемонстрував не надто високий рівень, часто заплющуючи очі на порушення з боку українців.

Складається враження, що цього вечора суддя більше симпатизував збірній України – він міг суворіше покарати команду Реброва. Не було показано червоних карток Маліновському, Михайличенку та Бондаренку, хоча фоли на це заслуговували. Загалом арбітраж вийшов радше на користь українців: грубість з їхнього боку залишалася без покарання, тоді як порушення Азербайджану фіксувалися одразу», – зазначає портал.