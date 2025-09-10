Сергій Стаднюк

В. о. головного тренера збірної Азербайджану Айхан Аббасов після нічиєї у матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (1:1) поділився враженнями від одночасної роботи на трьох посадах після звільнення попередника Фернанду Сантуша. Слова фахівця передає Azerisport.

Після такої гри важко щось говорити. Але хочу подякувати футболістам. Тому що у нас був лише один день. Я сказав їм, що треба показати психологічну готовність, характер та боротьбу. Незалежно від рахунку, я подякував би їм. Давно у збірній не було такого бойового духу. Можливо, футболісти також перебували під тиском. Хочу подякувати вболівальникам. У скрутний момент вони підтримували нас. Можливо, саме ця підтримка допомогла.

Ельвін Джафаргулієв був втомленим, була потрібна заміна. Але Абдула Хайбулаєв отримав травму і ми залишили його на полі. Ельвін робив такі спринти, які не робив навіть поки що був свіжим. Це ваша заслуга також. Усі ми боремося. Можливо, ця воля та завойовані очки додадуть бойового духу нашому футболу. Суперник був сильний. Вони повернулися з виїзду до Франції. Ми це розуміли. Ми також приїхали після важкого виїзду. Після поразки був психологічний спад. Ми зробили деякі зміни. Запрошення Рустама Ахмедзаде та Абдули Хайбулаєва підняло дух команди. Я вітаю Еміна Махмудова – він забив бажаний гол. Якщо є радість і посмішки, то ми можемо добиватися чогось. Сподіваюся, наш футбол розвиватиметься.

За один день багато чого не зміниш. Ми не мали часу на тренування. Коли все відбувалося, команда вже тренувалася. Вранці ми провели тактичне заняття. Який максимум могли дати за день, такий і дали. Потрібно також було проаналізувати суперника. Ми всі хотіли цього разом. Ми це змінили, бо кожен хотів.

Нині я головний тренер молодіжної збірної. Наступного місяця на нас чекають два складні виїзні матчі. Говорити про Францію з мого боку наразі некоректно. Не знаю, які будуть ухвалені рішення. Потрібно боротись. Ми знаємо, що Франція – найсильніша збірна. Україна теж із ними непогано боролася. Схоже, що можна грати. Потрібно знайти свої сили. Ми багато чого хочемо. Порівнюємо себе із сильними країнами. Потрібен час. Якщо боротимемося, все можливо.

Коли зайшли на базу, було видно, що футболісти засмучені після 0:5 з Ісландією. Ми провели зустріч із досвідченими гравцями та загальний розбір. Готувалися у цьому напрямку. Можна було зробити краще.

Махір Емрелі та Ренат Дадашов тактично грали непогано. Махір вийшов на поле у ​​попередньому матчі у «старті», а Ренат пізніше. Я не дивився весь матч, а лише епізоди. У нас на той момент був матч у Португалії, потім аналізували Болгарію. Ми не хотіли повертатись до матчу з Ісландією. Махір, Ренат та інші гравці мають потенціал.

Ми вирішили, що пенальті битиме Емін. Торал Байрамов побажав йому успіху. У команді дуже хотіли, щоб Емін забив. Жартівливо сказали, що нарешті забив, можна заспокоїтися. Момент, який змінив гру – це вихід Торала на поле. Ми довго думали, чи починати з ним чи з Ахмедзаде у старті. Але зрештою вирішили, що Байрамов вийде пізніше. Він може грати двох позиціях.

Нурієв на останніх хвилинах не реалізував гольовий момент? Сьогодні після такої боротьби не можна ображатися на будь-кого. Перемога була б ще більш чудовою. Якщо подивитися на цей епізод, як ми дійшли туди, як боролися… Це не був стовідсотковий момент. Анатолій теж сьогодні вийшов на поле і став одним із тих, хто посилив нашу гру.

Після гри керівництво мене також привітало. Ми мали зустріч. На один матч допомогли у такій ситуації. Якщо підходити професійно, прихід тренера з боку на один день був би неправильним. U-21 їде як запасна команда. Ми – тренери АФФА, і якщо потрібна допомога, то це наш обов'язок. Говорити про майбутнє поки що зарано. Час покаже.

Чи не важко працювати на трьох постах? Від учора це вже тема. Така потреба. Не можна поєднувати три пости. У грі «молодіжки» були мої помічники. Айхан Аббасов

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.