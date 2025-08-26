Півзахисник Кривбаса Бар Лін поділився враженнями від дебюту за команду в матчі 1/32 фіналу Кубка України проти Куликова (3:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Початок був доволі складним, але згодом ми взяли гру під контроль. Контролювали темп і зробили свою справу. Так, ми виконали свою задачу.

Для мене це дуже хвилюючий момент – дебют у старті за «Кривбас». Перед грою трохи нервував, але коли вийшов на поле, все стало природним, впевненим. Ми зробили те, що мали зробити - це найголовніше.

Забиті м’ячі? Це були дуже сильні емоції. Я був щасливий – забити два м'ячі, це неймовірне відчуття. Сподіваюся, що зможу робити це ще багато разів, не лише сьогодні.

Патрік ван Леувен та Орі Девід сказали, що є речі, які мені ще потрібно покращити. Але вони раді за мене – що я зміг забити два голи. Та водночас наголосили на тому, що є над чим працювати - над конкретними аспектами гри.

Мій перший гол у кар’єрі був схожим на третій у цьому матчі. Я люблю бити здалеку, з-за меж штрафного. Сподіваюсь, ще не раз зможу так забити – у складі «Кривбасу».