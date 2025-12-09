У Барселоні на стадіоні Камп Ноу завершився матч 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів, у якому каталонська Барселона здобула перемогу над Айнтрахтом із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок уже на 21-й хвилині — Ансгар Кнауфф точно пробив та вивів Айнтрахт уперед. Барселона відповіла після перерви: на 50-й хвилині Жуль Кунде зрівняв рахунок, а вже за три хвилини оформив дубль, перевернувши хід матчу на користь господарів.

Після цього поєдинку Барселона має 10 очок і розташовується на 14-й позиції. Айнтрахт набрав чотири очки та посідає 30-те місце у таблиці загального етапу.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті.

Барселона (Іспанія) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) 2:1

Голи: Кунде 50, Кунде 53 – Кнауфф 21