Павло Василенко

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче підписати воротаря Марка-Андре тер Штегена. За даними іспанських ЗМІ, наставник Барселони Хансі Флік більше не розраховує на голкіпера.

33-річний німець – перший претендент Гвардіоли на заміну бразильця Едерсона, який, як очікується, залишить Манчестер Сіті. За даними каталонського порталу El Nacional, попередні переговори між сторонами вже відбулися. Іспанські ЗМІ минулого тижня повідомили, що тер Штеген -– третій воротар Фліка.

Німецький тренер Барселони віддає перевагу Жоану Гарсії та Войцеху Щенсни.

Незважаючи на те, що каталонці вже приступили до літніх тренувань, тер Штеген тренується лише індивідуально. У воротаря Барселони контракт з клубом до кінця червня 2028 року.