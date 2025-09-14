Павло Василенко

Сьогоднішній домашній матч Барселони проти Валенсії стане подією, яка увійде в історію іспанського футболу.

Через реконструкцію «Камп Ноу» та зайнятість «Монжуїка» концертом, каталонці проведуть свою першу домашню гру сезону на стадіоні імені Йохана Кройфа. Його місткість становить лише 6000 місць, що робить арену найменшою, яка коли-небудь приймала матч Ла Ліги.

Дотепер рекорд належав стадіону «Іпуруа» клубу Ейбар – 6267 місць у сезоні 2014/15. Для порівняння, «Ель-Алькорас» в Уески мав лише 5000, але перед дебютом у Прімері його розширили до 8000. У нинішньому сезоні найменшою ареною була «Колісеум Альфонсо Перес» у Хетафе (11 000 місць через реконструкцію).

Щоб забезпечити відповідність вимогам Ла Ліги, цього тижня на «Кройфі» встановили додаткове обладнання: нове інтернет-з’єднання, систему VAR та інші технічні елементи, необхідні для проведення матчу на найвищому рівні.

Таким чином, сьогоднішній поєдинок стане не лише випробуванням для Барселони на полі, а й історичним моментом для всього іспанського футболу.