Сергій Разумовський

Барселона підсумувала 2025 рік із дуже високою результативністю: команда забила 169 м’ячів у 60 матчах, що є одним із найкращих показників за всю історію клубу. Окрім великої кількості голів, синьо-гранатові продемонстрували й потужний рівень стабільності в результатах – за рік здобуто 46 перемог у 60 поєдинках.

Згідно зі статистикою, лише чотири календарні роки в історії Барселони завершувалися з ще більшою кількістю забитих м’ячів, і всі вони припадають на період, коли за команду виступав Ліонель Мессі. Найрезультативнішим став 2015 рік із 180 голами, далі йдуть 2012-й (175), 2016-й (174) та 2011-й (170). Таким чином, показник 2025 року лише трохи не дотягнув до цього історичного топ-4, але все одно увійшов до числа найвищих у клубній статистиці.

Нагадаємо, 21 грудня Барселона на виїзді перемогла Вільярреал з рахунком 2:0. Також українець знову забив за каталонців.