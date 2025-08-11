Сергій Стаднюк

Барселона здобула розгромну перемогу 5:0 над італійським Комо 1907 у 60-му розіграші Трофею Жоана Гампера на стадіоні імені Йогана Кройфа. Перед матчем відбулася традиційна презентація команди, виступи Гансі Фліка та капітана тер Штегена.

Італійці мали шанс на початку зустрічі. Однак даний епізод було зупинено через офсайд. Після цього каталонці повністю взяли контроль над грою та почали створювати власні моменти.

Фермін Лопес оформив дубль упродовж 14 хвилин. Спершу перехопив м’яч і пробив з-за меж штрафного, а згодом вразив ворота точним ударом у «дев’ятку». Між його голами Ламін Ямаль активно загострював справа, а Решфорд віддав гольову на Рафінью. Ще до перерви Ямаль замкнув простріл після чергового пресингу – 4:0.

У другому таймі каталонці швидко забили п’ятий м’яч: Ламін Ямаль реалізував передачу від партнера першим дотиком. Після цього темп гри знизився, але перевага каталонців залишалася. Флік активно використовував заміни, даючи ігровий час багатьом футболістам.

Матч завершився розгромною перемогою господарів без пропущених м’ячів та святковою атмосферою. Барселона вже 16 серпня стартує в Ла Лізі виїзною грою проти Мальорки.

Кубок Гампера

Барселона – Комо 5:0

Голи: Фермін Лопес, 21, 35, Рафінья, 37, Ямаль, 42, 49

