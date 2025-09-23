Батько Ямаля впевнений у майбутній перемозі сина у Золотому м’ячі
Ямаль посів другу сходинку цього року
близько 2 годин тому
Ямаль з батьком / фото - X
Батько 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямаля Мунір Насрауї прокоментував підсумки голосування за Золотий м’яч 2025 року, де його син посів друге місце, поступившись нападнику ПСЖ Усману Дембеле.
Наступний рік – наш, – заявив Мунір Насрауї в ефірі програми El Partidazo de COPE.
У поточному сезоні Ямаль встиг провести три матчі, у яких двічі забив та віддав три результативні передачі. Наразі він відновлюється після травми, отриманої у складі національної збірної.
Поділитись