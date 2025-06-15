В першому матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу мюнхенська Баварія розгромила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0.

Мюнхенська Баварія впевнено увійшла в Клубний чемпіонат світу, не залишивши шансів аматорському колективу з Океанії. Уже до перерви рахунок був 6:0 – мюнхенці діяли повільно, але нещадно. Коман відкрив рахунок після подачі з кутового, Боє подвоїв перевагу, а далі розпочалося повне домінування. Олісе забив сам і допоміг партнерам, дубль оформив Коман, до перерви встигли забити ще й Мюллер та знову Олісе.

Після перерви гра вщухла, але тільки до виходу Джамала Мусіали. Півзахисник оформив хет-трик за півгодини – з гри, з пенальті та після високого пресингу. У кінцівці Мюллер довів рахунок до двозначного.

У другому турі Баварія зіграє з Бока Хуніорс, а Окленд Сіті - з Бенфікою.

Клубний чемпіонат світу 2025, група C, 1-й тур

15 червня 2025, США, Атланта, «Мерседес-Бенц Стедіум»

Баварія Мюнхен – Окленд Сіті 10:0 (Коман 6, 21, Боє 18, Олісе 20, 45+3, Мюллер 45, 89, Мусіала 67, 73 пен., 84)

