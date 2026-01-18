Сергій Разумовський

У 18-му турі німецької Бундесліги Баварія на виїзді здобула вольову перемогу над Лейпцигом.

Перший тайм у Лейпцигу склався для Баварії вкрай непросто. «Бики» агресивно розпочав гру, створив кілька небезпечних моментів і вже на 20-й хвилині відкрив рахунок – Ромуло замкнув гостру подачу Давіда Раума. Господарі мали перевагу не лише за кількістю ударів і єдиноборств, а й за гостротою, тоді як мюнхенці володіли м’ячем, але діяли занадто прямолінійно. До перерви Баварія дозволила супернику створити рекордний для епохи Венсана Компані показник очікуваних голів проти себе, а Мануель Нойєр кількома сейвами врятував команду від ще гіршого сценарію.

Переломним моментом став початок другого тайму. Після перерви Баварія значно додала в інтенсивності, фізиці та русі без м’яча. Сержа Гнабрі швидко зрівняв рахунок, а згодом Майкл Олісе почав справжній сольний концерт: асист Гаррі Кейну на вирішальний гол, подача з кутового на Джонатана Та, ще один гольовий пас на Александра Павловича та, зрештою, власний м’яч. У цей відрізок мюнхенці повністю перевернули хід гри, пробігши, за словами Компані, на кілька кілометрів більше за суперника і повернувши контроль над матчем.

Кульмінацією вечора стало повернення Джамала Мусіали. Через 196 днів після важкої травми він з’явився на полі наприкінці зустрічі й майже одразу долучився до атаки, віддавши асист у гольовій комбінації Олісе. Цей момент став емоційним символом матчу: гравці, тренери та вболівальники щиро раділи камбеку одного з лідерів команди. Переконлива перемога 5:1 стала для Баварії другим камбеком поспіль.

Баварія набрала 50 очок і відірвалася від дортмундської Боруссії на 11 балів. Лейпциг (32) поки залишається у зоні Ліги чемпіонів.

Бундесліга, 18-й тур

РБ Лейпциг – Баварія 1:5

Голи: Ромуло, 20 – Гнабрі, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олісе, 88

Лейпциг: Гулачі, Раум, Люкеба, Орбан, Баку, Баумгартнер (Гоміс, 85), Зайвальд (Банзузі, 81), Шлагер, Нуса (Максимович, 90), Ромуло (Гардер, 81), Діоманде

Баварія: Ноєр, Іто (Кім, 87), Та, Упамекано, Бішоф (Девіс, 82), Ґорецка (Кімміх, 46), Павлович, Діас, Карль (Олісе, 56), Гнабрі (Мусіала, 87), Кейн

Попередження: Зайвальд, 29