Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Німеччини дортумундська Боруссія приймала Баєр, і цей матч став принциповим продовженням їхнього протистояння: лише три дні тому команди зустрічалися в Бундеслізі, де «джмелі» здобули перемогу 2:1.

Цього разу суперники діяли більш обережно, приділяючи багато уваги обороні. Проте гості з Леверкузена зуміли використати свій шанс у першому таймі. На 34-й хвилині Маза опинився у потрібному місці та влучним ударом відкрив рахунок, вивівши Баєр уперед.

Після перерви Боруссія намагалася відігратися, проте натрапляла на організований захист суперника й гострі контратаки. На 60-й хвилині «фармацевти» міг подвоїти перевагу, коли Тер’є відзначився вразив ворота, але гол було скасовано після перегляду епізоду через офсайд. «Джмелі» до фінального свистка намагалися тиснути на ворота суперника, проте зламати оборону леверкузенців так і не змогли. У підсумку єдиний точний удар Мази приніс Баєру мінімальну перемогу 1:0 та путівку до наступного раунду.

До вашої уваги огляд матчу.

Баєр вийшов до чвертьфіналу Кубка Німеччини. Команда дізнається свого суперника після жеребкування.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Боруссія Дортмунд – Баєр 0:1

Гол: Маза, 34

Боруссія Д: Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон (Бенсебайні, 86), Беллінгем, Нмеча (Грос, 74), Рюерсон (Байєр, 67), Чуквуемека (Брандт, 67), Сілва (Гірассі, 67),

Баєр: Флеккен, Тапсоба, Андріх, Кванса, Грімальдо, Гарсія, Маза, Гофманн (Баде, 90+3), Поку (Телла, 83), Терьє (Тілльман, 61), Кофане (Шик, 61)

Попередження: Антон, Беллінгем, Джан – Андріх, Тілльман