Бенфіка провела яскравий домашній матч проти Наполі у Лізі чемпіонів.

На 20-й хвилині лісабонці відкрили рахунок. Самуель Даль навісив із флангу, Іванович виграв боротьбу вгорі та скинув м’яч на Річарда Ріоса. Півзахисник у падінні проткнув м’яч повз голкіпера – 1:0.

На старті другого тайму Бенфіка подвоїла перевагу. Іванович зберіг м’яч на фланзі, відпасував на Ріоса, а той прострілив уздовж воріт на Леандро Баррейро. Півзахисник чітко пробив у дальній нижній кут – 2:0.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін відіграв увесь матч, у той час як півзахисник Георгій Судаков був замінений на 76-й хвилині на Антоніо Сілву.

Бенфіка довела матч до логічної перемоги, здобувши другу звитягу поспіль у груповому раунді. У команди Моурінью тепер шість очок і 25 позиція, у Наполі на 1 очко більше.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

Бенфіка – Наполі 2:0 (Ріос 20, Баррейро 49)