Кіпрський клуб Акрітас Хлоракас оголосив про підписання вінгера Динамо Беніто.

Деталі трансферу 26-річного нігерійця не розголошуються. За даними Transfermarkt, це повноцінний перехід на правах вільного агента, контракт розрахований на сезон 2025/26.

Беніто виступав за Динамо з початку 2020 року після переходу з Тамбова на правах вільного агента. У київському клубі він провів 35 матчів, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Раніше Беніто грав в оренді за донецкий Олімпік (3 голи, 4 асисти у 19 іграх), ХНК Горицю (5 матчів без результативних дій) та Зорю (3 асисти в 8 поєдинках).

Акрітас Хлоракас за підсумками сезону 2024/25 піднявся з другого дивізіону Кіпру до еліти чемпіонату.

