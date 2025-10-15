Форвард Динамо Владіслав Бленуце в своїх соцмережах повідомив, що перерахував 700 тисяч гривень на потреби Сил Оборони України.

Гравець молодіжної збірної Румунії пішов на цей крок на тлі скандалу з репостами російської пропаганди.

Мій переїзд в Україну був нелегким - переважно на психологічному рівні. Мене звинувачували в речах, які не визначають, хто я є. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і тепер я хочу довести, що я справді мав це на увазі. Я не намагаюся купити чиюсь прихильність - я роблю це щиро і пишаюся цим, – написав Бленуце в Instagram.

Раніше про це повідомив одноклубник Бленуце по Динамо Крістіан Біловар. За його словами, молдовський новачок свою першу зарплатню в новому клубі перерахував нашим військовим.

Раніше повідомлялося, що Бленуце хотів залишити Динамо після «хейту» з боку вболівальників.