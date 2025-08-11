Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував суперечливий момент у поєдинку 2-го туру УПЛ проти Карпат (3:3), коли Єфим Конопля впав у боротьбі з Педрозу перед третім голом львів’ян.

— Початок покладено. Хлопці в блакитних костюмах, «чудова» робота, як завжди👌, — написав Бондар у своєму Instagram, додавши відео цього епізоду.

Після падіння Коноплі атака Карпат продовжилася, і Ігор Краснопір зрівняв рахунок у матчі.