Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився думками щодо гонки бомбардирів УПЛ після трансферів Георгія Судакова та Владислава Ваната та перемоги в матчі четвертого туру чемпіонату проти Олександрії (2:0). Слова українця передає пресслужба клубу.

Мій гол? Педріньйо подав, я забив нетиповий гол – головою. Тому щасливий, що забив головою. Щодо гонки бомбардирів, маю досить високі й амбітні цілі. Конкретної цифри не хочеться називати, але хочеться бути в гонці бомбардирів. Тим паче Ванат зараз пішов, Жора Судаков пішов – треба вмикатися.

Відчувалося, що гра була під нашим контролем, що «Олександрія» давала нам створювати багато моментів. Але, як завжди, створили багато, а забили тільки два. Тож наша класична відповідь: треба працювати над реалізацією.

Перемога у День шахтаря і День міста Донецька? По-перше, хотілося подарувати вболівальникам позитивні емоції, що ми і зробили. Це було важливо і для нас – виграти в такий день. А по-друге, хотілося б сказати: підтримуйте «Шахтар», ми завжди цінуємо вас і памʼятаємо!

Щодо збірної України, то настрій чудовий, це завжди велика гордість – грати за національну збірну. А собі ставлю завдання, напевно, дебютувати в збірній, тому що вже декілька разів їздив і ще жодного разу не зіграв, тож хочеться перервати цю неприємну традицію.