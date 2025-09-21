Сергій Стаднюк

Завершилися перші матчі неділі, 21 вересня, у п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги.

Борнмут і Ньюкасл не змогли визначити сильнішого. Попри активну гру обох команд, матч завершився без голів – 0:0. Оборона та голкіпери виявилися сильнішими за нападників, і результат виявився закономірним.

У зустрічі Сандерленда та Астон Вілли було значно більше драматизму. Господарі залишилися в меншості ще на 33-й хвилині після вилучення Мандави, й більшістю скористалася Вілла. Кеш відкрив рахунок після перерви. Однак навіть удесятьох Сандерленд зумів вирвати нічию: Ісідор на 75-й хвилині встановив фінальний рахунок 1:1. Вінгер «чорних котів» Тімур Тутєров не потрапив навіть до заявки.

Новачок еліти Сандерленд набрав вісім очок та сенсаційно ділить із Челсі та Фулгемом Кевіна 7 – 9 сходинки. Борнмут (10) – третій, Ньюкасл (6) – 13-й, Астон Вілла (3) – у зоні вильоту.

АПЛ, п’ятий тур

Борнмут – Ньюкасл 0:0

Сандерленд – Астон Вілла 1:1

Голи: Ісідор, 75 – Кеш, 67

Вилучення: Мандава, 33 (Сандерленд)