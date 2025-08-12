Англійський клуб Борнмут офіційно підтвердив перехід Іллі Забарного в Пари Сен-Жермен.

Ми можемо підтвердити, що Ілля Забарний офіційно став гравцем Пари Сен-Жермен. Весь колектив AFC Bournemouth хоче висловити Іллі подяку за його відданість і внесок у клуб.

Забарний підписав п’ятирічний контракт із ПСЖ, сума трансферу склала 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Ілля став першим українцем у складі французького гранда. У Борнмуті він проявив себе як один із найкращих центральних захисників англійської Прем’єр-ліги, ставши у сезоні 2023/24 найкращим гравцем клубу за версією вболівальників.

У Пари Сен-Жермен Забарний гратиме під номером 6.

Тим часом Борнмут уже почав пошук заміни захиснику і веде переговори з Ліллем щодо придбання Бафоде Діакіте.