Завершився матч 2-го туру групи F Клубного чемпіонату світу, в якому зустрічались німецька Боруссія Дортмунд та представник ПАР Мамелоді Сандаунз. Поєдинок пройшов на стадіоні TQL Stadium у Цинциннаті (США). Європейці здобули перемогу з рахунком 4:3.

На 11-й хвилині вінгер африканського клубу Лукас Рібейро відкрив рахунок. Уже на 16-й хвилині півзахисник дортмундців Фелікс Нмеча зрівняв рахунок. На 34-й хвилині нападник Серу Гірассі вивів Боруссію вперед, а ще за 11 хвилин Джоб Беллінгем зробив рахунок 3:1 на користь німецького клубу, забивши перший гол за джмелів.

На 60-й хвилині захисник Мамелоді Хулісо Мудау відзначився автоголом, збільшивши перевагу суперника. Втім, вже через дві хвилини Ікраам Рейнерс скоротив відставання, а на 90-й хвилині Лебо Мотіба зробив рахунок мінімальним — 4:3. Однак врятуватися африканцям не вдалося.

Після двох турів Боруссія очолює групу F з чотирма очками. Мамелоді Сандаунз із трьома пунктами займає другу позицію. Сьогодні о 1:00 ночі зіграють інші представники цього квартету - Флуміненсе і Ульсан ХД.

Клубний чемпіонат світу — 2025. Група F. 2-й тур

Мамелоді Сандаунз (ПАР) – Боруссія Д (Німеччина) 3:4 (Рібейро 11, Рейнерс 62, Мотіба 90 – Нмеча 16, Гірассі 34, Беллінгем 45, Мудау 60 авт.)