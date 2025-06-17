Павло Василенко

У матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу Боруссія Дортмунд зіграла проти бразильського Флуміненсе внічию – 0:0.

У першому таймі дортмундська команда домінувала лише з володіння м'ячем. Флуміненсе атакував частіше та небезпечніше. Проте бразильцям не вистачало ефективності.

Після перерви Каноббіо мав шанс, але голкіпер Борусії Кобель вчасно втрутився. Те саме сталося на 70-й хвилині, коли воротар німецької команди став на шляху наступного удару Евералдо.

Атака Боруссії залишилася посередньою. 44-річний голкіпер Флуміненко Фабіо так і не змушений був втручатися, він просто диригував обороною. 40-річний Тьгго Сілва досяг успіху в цьому, причому ветеран записав на свій рахунок найбільше перехоплень і перемог у повітряних дуелях у своїй команді.

Наступним суперником Флуміненсе стане Ульсан, а Боруссія зустрінеться із Мамелоді.

Клубний чемпіонат світу, 1-й тур

Група F

Флуміненсе – Боруссія Д – 0:0