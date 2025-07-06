Павло Василенко

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) знизила стандартну ціну квитка на півфінал між Челсі та Флуміненсе на Клубному чемпіонаті світу на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді всього до 13,40 доларів.

Матч відбудеться у вівторок, 8 липня.

ФІФА використовує динамічне ціноутворення для 63 матчів турніру Стандартні ціни на квитки на півфінал у середу між чемпіонами європейських клубів Парі Сен-Жермен та Реал Мадрид у Нью-Джерсі починаються від 199,60 доларів.

Багато матчів турніру проходили за невеликої кількості глядачів. Винятком став Реал, який залучив не менше 60 000 глядачів на всі п'ять своїх матчів, включаючи 76 611 глядачів на поєдинок 1/4 фіналу з Боруссією Дортмунд у Нью-Джерсі у суботу.