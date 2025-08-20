Павло Василенко

Лісабонський Спортінг планує ще раз спробувати придбати бразильського вінгера Шахтаря Кевіна.

Португальський клуб вступив в переговори з Депортіво (Ла-Корунья) щодо іспанського флангового півзахисника Єремая.

Пропозиція Спортінга в розмірі 30 мільйонів євро і п'яти мільйонів в якості бонусів не влаштувала іспанців, тому угода близька до провалу, а португальський гранд повернувся до варіанту з Кевіном, повідомляє Talking Sportin.

У поточному сезоні 22-річний Кевін забив чотири голи в трьох матчах Ліги Європи.