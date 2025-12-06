Брентфорд в рамках 15 туру АПЛ завітав в гості до свого колишнього тренера Томаса Франка на гру з Тоттенгемом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:2.

Шпори до перерви забезпечили собі переможний результат. Головним героєм зустрічі став Сімонс, який протягом 20 хвилин зробив асист на Рішарлісона + гол.

Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк, якого чутки активно сватають до команди Франка, відіграв за Брентфорд 76 хвилин, заробивши попередження.

АПЛ. 15 тур

Тоттенхем - Брентфорд2:0

Голи: Рішарлісон, 25, Сімонс, 43