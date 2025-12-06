Брентфорд поступився команді, яка цікавиться Ярмолюком
Тоттенгем виявився сильнішим
близько 3 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд в рамках 15 туру АПЛ завітав в гості до свого колишнього тренера Томаса Франка на гру з Тоттенгемом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:2.
Шпори до перерви забезпечили собі переможний результат. Головним героєм зустрічі став Сімонс, який протягом 20 хвилин зробив асист на Рішарлісона + гол.
Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк, якого чутки активно сватають до команди Франка, відіграв за Брентфорд 76 хвилин, заробивши попередження.
АПЛ. 15 тур
Тоттенхем - Брентфорд2:0
Голи: Рішарлісон, 25, Сімонс, 43
