Колишній головний тренер Оболоні Валерій Іващенко в інтерв'ю XSPORT поділився думками про виступ збірної України у кваліфікації ЧС-2026.

Після божевільної перестрілки з Ісландією (5:3) підопічні Сергія Реброва спробують надолужити втрачене у сьогоднішній грі з Азербайджаном, який у вересні відібрав у нас очки.

Фото - УАФ

– Валерію Володимировичу, чи могли ви уявити, що обидві команди заб'ють 8 голів?

– Ісландія володіла ініціативою протягом усього матчу, але ми реалізували майже 100% моментів. Вони наш головний конкурент, і нам потрібно було будь-яким чином досягти з ними результату.

Вийшли справжні американські гірки. Не змогли втримати перевагу після першого тайму. Здорово, що після двох пропущених при 3:3,

– Тренерам вдалося достукатися до гравців?

– Наші можуть зібратися на один матч. Справа не стільки в тренері, скільки в відповідальності перед численною армією вболівальників. Всі дивляться, переживають за команду. Кожен футболіст повинен боротися за престиж країни. Попри все вдалося вичавити максимум з того, що є.

– З яким планом Ребров виходив на гру в Рейк'явіку?

– Наші були обережними, придивлялися. Як тільки з'являлися зони – забивали голи.

– Проте, провальних відрізків уникнути не вдалося...

– Ісландці не давали нам голови підняти. Доводилося перебивати суперника верхом, щоб розрядити ситуацію. У таких поєдинках на перший план виходять гравці креативного плану, які можуть вирішувати епізоди, в ситуаціях 1в1 або 1в2 взяти гру на себе, уникнути опіки. У цій грі вінгери сповільнювали темп, доводилося віддавати м'яч назад і знову катати його біля центру поля. Багато голів забивається за рахунок нестандартних рішень гравців.

– Натяк на Велетня?

– Він має ці якості, які демонстрував у скромній за мірками УПЛ команді. Так, Гуцуляк забив, але бракувало динаміки на м'ячі. Ті ж Волошин і Назаренко були в розпорядженні Реброва.

– Не сподівались, що повернення Малиновського матиме настільки позитивний ефект?

– Руслан для цієї команди – справжній лідер. Багато пропустив і десь йому повернулося за місяці поза футболом.

Фото - УАФ

– Чим вас здивувала Ісландія?

– Щоб уникнути шаблонів про те, що всі навчилися грати в футбол, я відзначу відхід від лекал простого футболу. Після прориву на Євро-2016. Здорово працюють між лініями, цікаві комбінації. Подивіться, як виділяється Гудмунссон, на якому багато чого зав'язано. Нестандартно рухається, відкривається. Незвичайний профіль, як для гравця зі Скандинавії.

– Хто з гравців нашої збірної сподобався більше?

– Когось одного виділити важко. Миколенко і Малиновський повернулися після травм і відразу роблять різницю на полі. Здорово увійшли в гру футболісти з лавки.

– Забарному в сьогоднішньому статусі можна пробачити прості помилки?

– Не все йшло у Іллі. Не було прохідних передач між лініями, діагоналей. В основному підігравав партнерам. У ПСЖ від нього не вимагають надзвичайних речей: захистився, віддав ближньому, береш участь у підіграші.

Приходячи з ПСЖ до збірної, всі чекають, що його роль буде на першому плані. Скромним можна бути за полем, але хочеться бачити від нього більше ініціативи.

– Ставка на Ваната виправдала себе?

– Контратакувальний футбол – те, що потрібно. Проти таких ісландців читався Довбик, але свою роботу Влад виконав на відмінно.

– Кого з травмованих серед не вистачало?

– Циганкова, який є повною протилежністю Гуцуляка, про що вже говорили. У Віті є дриблінг, він може відвести гравця за собою на швидкості. За такої гри в Ісландії його не вистачало. Той же Ярмолюк з нестандартними діями. Треба мати футболістів, які могли б взяти гру під контроль, дати продихатися.

– Які уроки варто винести Україні, щоб друга гра з Азербайджаном не була схожою на попередню?

– Завдання буде стояти за ці кілька днів відновитися. Зробити ротацію. Доведеться грати першим номером, грати агресивно. Якщо будемо знову катати м'яч без агресії – повториться сценарій гри в Баку. Розкривати фланги, багато вішати в штрафну суперника.

Ротація буде. Молодь отримає шанс проявити себе з перших хвилин. Як буде проходити відновлення у гравців, які багато віддали сил проти Ісландії. У Кракові дуже буде потрібен швидкий гол в перші 15-20 хвилин, щоб деморалізувати супротивника і спокійно довести матч до перемоги.

Фото - УАФ

– За таким сценарієм напрошується вихід у два форварди. Є в цьому сенс?

– А чому ні? Ванат і Довбик можуть розподілити між собою функції. У чомусь азербайджанцям може бути важко тримати в фокусі двох різнопланових форвардів?

– З турнірної точки зору мінімальної перемоги може бути достатньо?

– Збірна вже привчила нас, що друга гра в спарці дається важко. 3 очки потрібні кров з носа. Виграй 2 матчі в жовтні і перед останніми турами можна спробувати зачепитися з Францією, не забуваючи про лобову гру з Ісландією. Реально оцінювати свої сили і шанси.

– Позиції головного тренера стали міцнішими?

– Потрібно дивитися динаміку. До матчу з Ісландією ми залишалися господарями своєї долі у відборі. Прибери Реброва зараз – що зміниться? Нехай людина доведе справу до кінця, а потім вже прийматиме якісь рішення. У збірній ти нічого особливо не награєш в плані стилю. Його завдання – знайти оптимальне поєднання гравців у всіх лініях, хто на даному етапі готовий давати результат. Мікроклімат, сприятлива атмосфера, аналіз супротивника.

