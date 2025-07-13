Будківський назвав умову, через яку може залишити Зорю
Юрченко може возз'єднатись з улюбленим тренером
близько 1 години тому
Владлен Юрченко / Фото - Металіст 1925
Хавбек Металіста 1925 Владлен Юрченко вдруге у своїй кар'єрі може одягнути футболку Зорі, повідомляє Sport.ua.
Здібності Юрченка були добре відомі новому-старому тренеру Зорі Віктору Скрипнику, з яким Владлен попрацював у Ворсклі та своїй нинішній команді.
31-річний Юрченко виявився непотрібним новому головному тренеру Металіста 1925 Младена Бартуловича, який вирішив прибрати досвідченого футболіста з команди.
Так само в послугах гравця зацікавлені першолігові Чорноморець та Буковина.
Будківський назвав умову, через яку може залишити Зорю.
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