Бундесліга. Боруссія та Лейпциг здобули перемоги. Фрайбург здолав Штутгарт. Відео
Результати перших матчів ігрового дня суботи в німецькому чемпіонаті
близько 1 години тому
Завершився ряд матчів третього туру німецької Бундесліги.
Гайденгайм залишився в меншості вже на 22-й хвилині після вилучення Зівзівадзе, і Боруссія Дортмунд цим скористалася. За 12 хвилин рахунок відкрив Ґірассі, а вже в компенсований час першого тайму Баєр подвоїв перевагу, що принесло гостям упевнену перемогу 2:0.
Майнц чинив гідний спротив Лейпцигу, але єдиний гол вирішив долю зустрічі. Під кінець стартової 45-хвилинки Бакайоко відзначився влучним ударом, подарувавши «бикам» мінімальну перемогу.
Найемоційніший матч відбувся у Фрайбурзі, де господарі здобули вольову перемогу над Штутгартом. Після швидкого гола Деміровича господарі довго шукали свій шанс і «вибухнули» наприкінці гри. Матанович зрівняв рахунок оформив дубль з гри та пенальті. Також відзначився Шергант. Хоча наприкінці Манзамбі залишив господарів у меншості, перемога уже була гарантована.
Боруссія набрала сім очок і очолила таблицю. Однак у Баварії (6) є матч у запасі. Лейпциг (6) – шостий, Фрайбург наздогнав Штутгарт (по 3). Гайденгайм (0) – аутсайдер.
Бундесліга, третій тур
Гайденгайм – Боруссія Дортмунд 0:2
Голи: Ґірассі, 34, Баєр, 45+6
Вилучення: Зівзівадзе, 22 (Гайденгайм)
Майнц – Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 40
Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голи: Матанович, 81, 90+2 (пен.), Шергант, 86 – Демірович, 20
Вилучення: Манзамбі, 90+8 (Фрайбург)