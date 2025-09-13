Сергій Стаднюк

Завершився ряд матчів третього туру німецької Бундесліги.

Гайденгайм залишився в меншості вже на 22-й хвилині після вилучення Зівзівадзе, і Боруссія Дортмунд цим скористалася. За 12 хвилин рахунок відкрив Ґірассі, а вже в компенсований час першого тайму Баєр подвоїв перевагу, що принесло гостям упевнену перемогу 2:0.

Майнц чинив гідний спротив Лейпцигу, але єдиний гол вирішив долю зустрічі. Під кінець стартової 45-хвилинки Бакайоко відзначився влучним ударом, подарувавши «бикам» мінімальну перемогу.

Найемоційніший матч відбувся у Фрайбурзі, де господарі здобули вольову перемогу над Штутгартом. Після швидкого гола Деміровича господарі довго шукали свій шанс і «вибухнули» наприкінці гри. Матанович зрівняв рахунок оформив дубль з гри та пенальті. Також відзначився Шергант. Хоча наприкінці Манзамбі залишив господарів у меншості, перемога уже була гарантована.

Боруссія набрала сім очок і очолила таблицю. Однак у Баварії (6) є матч у запасі. Лейпциг (6) – шостий, Фрайбург наздогнав Штутгарт (по 3). Гайденгайм (0) – аутсайдер.

Бундесліга, третій тур

Гайденгайм – Боруссія Дортмунд 0:2

Голи: Ґірассі, 34, Баєр, 45+6

Вилучення: Зівзівадзе, 22 (Гайденгайм)

Майнц – Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 40

Фрайбург – Штутгарт 3:1

Голи: Матанович, 81, 90+2 (пен.), Шергант, 86 – Демірович, 20

Вилучення: Манзамбі, 90+8 (Фрайбург)