Новий захисник Динамо Василь Буртник поділився враженнями від свого переходу до київського клубу. Слова футболіста передає пресслужба «біло-синіх».

Сам я з міста Городенка, що на Івано-Франківщині, там і почав займатися футболом з шести років в місцевій ДЮСШ. У 12 років я пройшов відбір до Академії футболу «УФК-Карпати» (Львів), де провів повних пʼять років (з 7 по 11 класи). Із досягнень можу відзначити рік, де у віковій категорії U15 ми здобули «бронзу» - на той час для нас це було дуже велике досягнення.

Кілька днів тому ми зіграли календарну гру з «Агробізнесом» (матч завершився внічию – 0:0), я за звичним графіком повернувся додому, і за дві години після завершення матчу мені зателефонував головний тренер Юрій Вірт, сказавши при цьому, що має для мене дуже хорошу новину – я їду до «Динамо» (Київ). Моя перша реакція – це, звичайно, шок, ніби це якийсь жарт… Далі він уже детально розповів про зацікавленість.

Якщо говорити відверто, зараз я ще повністю не можу це усвідомити. Проте, попри це все, я розумію, що все залежить лише від мене. Зараз потрібно зосередитися лише на роботі, дуже багато працювати, показувати свої найкращі якості, щоб стати повноцінним гравцем «Динамо», а також у кожній грі приносити користь команді.