Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт проаналізував шанси 23-річного захисника Василя Буртника, якого орендувало київське Динамо, виграти конкуренцію в основних гравців «біло-синіх».

Звичайно, що він буде складати конкуренцію. Я розумію, що в них і Попов є, Біловар, але Михавко і Буртник – вихованці львівського футболу. Я не виключаю варіант, що може не одразу, а може трохи пізніше цей дует може бути, мені було б цікаво.

Дійсно, таке підписання було несподівано, мені набрав президент, сказав, що ми втрачаємо гравця, він був для нас дуже важливим. Але я завжди говорю футболістам, що треба прагнути до цього, «Нива» – трамплін, в нас молода команда, ми повинні багато працювати, щоб попадати в такі команди як «Динамо», «Шахтар». Мені приємно, що звернули увагу на нього, повірили в нього, все буде залежати від нього. Це стимул нашим гравцям, що ми можемо попадати в такі команди, – заявив Вірт в інтерв'ю ua.tribuna.com.