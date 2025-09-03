Новий захисник Динамо Василь Буртник назвав свої сильні якості. Слова футболіста передає пресслужба «біло-синіх».

Минулий сезон став для мене взагалі дебютним у професійному футболі. Щодо того, готовий чи ні… Якщо говорити про фізичну форму, то ми з «Нивою» пройшли дуже тяжкі збори, але я розумію, що рівень команд дуже сильно відрізняється, у першу чергу інтенсивністю, яка й залежить від фізичної форми.

Тому себе готую до дуже важкої роботи. Щодо психології, я думаю, що готовий, але це теж дуже важливий фактор, над яким потрібно працювати, особливо коли ти перебуваєш у команді, від якої найвищі очікування.

Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах – як і у верхових, так і внизу, скажімо так, у грі проти мʼяча. Щодо найсильнішого в моєму амплуа, то можу назвати двох – Серхіо Рамоса у свої найкращі часи, а також Іллю Забарного зараз.