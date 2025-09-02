Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт оцінив потенціал 23-річного захисника Василя Буртника, якого орендувало київське Динамо.

Він заслуговує на похвалу, заслужив своєю роботою на цей трансфер, це був один із лідерів нашої команди. В єдиноборствах він дуже сильний, і внизу, і верхові дуелі – просто топгравець. Я не знаю, хто в Україні зараз може з ним зрівнятися, він дуже добре на другому поверсі грає головою. Йому багато в чому треба ще додати, але він також дуже добре просуває м’яч, не боїться, підключається в атаку, з м’ячем вміє вриватися у вільний простір, не боїться цього – ось це його сильні сторони.

Зрозуміло, що перехід одразу в український гранд, зовсім другий рівень, це надзвичайно важко, треба буде адаптація. Він сміливий хлопець, а це вже на розсуд головного тренера. Але те, що він зараз готовий, в прекрасній формі – це точно, треба розуміти, що єврокубки, гранди, це вже буде залежати від самого Василя, від того, як він буде працювати, від того, як він інтегрується в «Динамо», буде дуже цікаво. Я вважаю, що це дуже якісний футболіст, – повідомив Вірт в інтерв'ю ua.tribuna.com.