Колишній нападник Шахтаря Алексей Бєлік, який зараз очолює молодіжну команду клубу, в інтерв’ю Денису Бойку розповів, чи готовий він очолити головну команду.

Я як колишній гравець, який багато чому навчився в цьому клубі, але й багато йому дав, можу розраховувати на те, щоб мріяти. Мріяти про те, щоб стати головним тренером Шахтаря. Я вже казав, що не вважаю себе гіршим за інших тренерів.

У чому перевага, наприклад, Пушича чи Турана перед Бєліком? Ну в чому? Я розумію, коли приходив Луческу чи Скала. Коли ти тренуєш Інтер або Боруссію Дортмунд – я цього ніколи не робив. Вони приходять із цим досвідом, тут я не можу сперечатися.

Арда Туран був чудовим футболістом, але як тренер я не вважаю себе гіршим. У Турана я бачу одну перевагу перед собою – багато мільйонів підписників в інстаграмі. Це єдина перевага, яку я бачу у Турана перед собою. Але в іншому, я думаю, я щонайменше не поступаюся. Я краще знаю український чемпіонат, я краще знаю футболістів, українську мову, як бачиш, знаю краще, з молоддю працюю вже п’ятий рік. Кращого варіанта на сьогодні для Шахтаря не існує.