Сергій Стаднюк

Вечір четверга, 24 червня, цілковито буде присвячено матчам третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу. У групі C центральним поєдинком стане протистояння між Бенфікою та Баварією.

Команда з Мюнхена вже гарантувала собі вихід у плей-оф, тоді як португальці ще можуть втратити другу сходинку. Бенфіка не зможе розраховувати на кількох гравців основного складу, як і Баварія, хоча участь Мусіали все ще можлива. Історія очних зустрічей однозначно на боці німецького клубу – 10 перемог у 13 матчах. Для лісабонців це шанс перервати негативну серію і гарантувати собі вихід до наступної стадії.

У Боки Хуніорс завдання просте – забивати Окленду якнайбільше. У разі поразки Бенфіки та перемоги Боки над Оклендом усе вирішуватиме різниця мʼячів. Наразі португальці мають +6, а аргентинці – -1. Здавалося, спробуй забити шість м'ячів навіть найгіршій команді турніру, але у випадку розгрому команди Анатолія Трубіна у паралельній зустрічі завдання для Боки ставатиме все простішим.

У групі D завдання у Челсі також простіше не вигадаєш. Ти не програєш маловідомому супернику – залишаєш суперника поза 1/8 фіналу. Проте слід нагадати, що скромний Есперанс програв Фламенго з тією ж різницею м'ячів, що і команда дискваліфікованого Михайла Мудрика.

Лос-Анджелес Артема Смолякова вже залишився без шансів на плей-оф (Челсі та Есперанс не можуть одночасно набрати по нуль очок). Однак команда українця у матчі з сенсаційним лідером боротиметься за престиж.