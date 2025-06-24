Битва Трубіна за плей-оф КЧС, чи виб'є Смоляков і ко команду Мудрика? Що подивитися 24 червня
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня вівторка
31 хвилину тому
Вечір четверга, 24 червня, цілковито буде присвячено матчам третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу. У групі C центральним поєдинком стане протистояння між Бенфікою та Баварією.
Команда з Мюнхена вже гарантувала собі вихід у плей-оф, тоді як португальці ще можуть втратити другу сходинку. Бенфіка не зможе розраховувати на кількох гравців основного складу, як і Баварія, хоча участь Мусіали все ще можлива. Історія очних зустрічей однозначно на боці німецького клубу – 10 перемог у 13 матчах. Для лісабонців це шанс перервати негативну серію і гарантувати собі вихід до наступної стадії.
У Боки Хуніорс завдання просте – забивати Окленду якнайбільше. У разі поразки Бенфіки та перемоги Боки над Оклендом усе вирішуватиме різниця мʼячів. Наразі португальці мають +6, а аргентинці – -1. Здавалося, спробуй забити шість м'ячів навіть найгіршій команді турніру, але у випадку розгрому команди Анатолія Трубіна у паралельній зустрічі завдання для Боки ставатиме все простішим.
22:00 | Бенфіка – Баварія. Пряма трансляція
22:00 | Окленд Сіті – Бока Хуніорс. Пряма трансляція
У групі D завдання у Челсі також простіше не вигадаєш. Ти не програєш маловідомому супернику – залишаєш суперника поза 1/8 фіналу. Проте слід нагадати, що скромний Есперанс програв Фламенго з тією ж різницею м'ячів, що і команда дискваліфікованого Михайла Мудрика.
Лос-Анджелес Артема Смолякова вже залишився без шансів на плей-оф (Челсі та Есперанс не можуть одночасно набрати по нуль очок). Однак команда українця у матчі з сенсаційним лідером боротиметься за престиж.
04:00 | Есперанс Туніс – Челсі. Пряма трансляція
04:00 | Лос-Анджелес – Фламенго. Пряма трансляція
Поділитись