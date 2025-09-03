Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про свою позицію щодо Клубного чемпіонату світу. Слова функціонера передає POLITICO.

Я зовсім не стурбований спробою ФІФА створити турнір-конкурент Ліги чемпіонів. Наші клуби цього хотіли, особливо великі клуби. Я думаю, що головною причиною були фінанси. І якщо вони організовуватимуть Клубний чемпіонат світу раз на чотири роки, то для нашої організації і для мене особисто це абсолютно нормально. Але тільки так. А якщо вони захочуть проводити його кожні два роки, я з цим не погоджуся, але не думаю, що вони цього хочуть.

Щодо критики ФІФА і підкреслення доброї співпраці через декілька днів, то нічого тоді не змінилося, але, можливо, перший пресреліз [зі звинуваченнями на адресу президента ФІФА у просуванні власних політичних інтересів] був занадто емоційним. Якщо чесно, є речі, в яких ми не згодні. Але у 90 відсотках випадків ми маємо єдину позицію. Я думаю, що в житті, як у професійному, так і в приватному, треба обирати свої битви. Треба боротися, коли є справжня причина боротися, але кожна боротьба виснажує. Тож мушу сказати, що зараз відносини з ФІФА значно кращі, ніж раніше.

Клубний футбол — це не тільки територія УЄФА. Вони вже мали цей Клубний чемпіонат світу, тільки він був набагато меншим. Найбільша проблема з цим у тому, що гравці виснажені після сезону, а потім мусять їхати і грати у п’ятитижневому турнірі. Це занадто. І тут потрібно також говорити з клубами, які підтримали цю ідею. Бо в результаті виходить, що у футболістів є чоловічі змагання, є Клубний чемпіонат світу, потім наступного року Чемпіонат світу, потім рік нічого, далі Євро, Кубок Америки і так далі. Це виснажливо, а ще й Кубок Африки в січні — це безкінечна історія. Це складно. Але подивимося, що буде далі. Чи відносини з ФІФА стали більш позитивними Так, абсолютно. Абсолютно.