Поєдинок між Кардіффом та Челсі відкривав 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Гра в столиці Уельсу завершилась з рахунком 1:3.

Господарі, що зараз представляють третій за силою англійський дивізіон (Ліга 1) зумів вистояти проти гостей з Лондона, які з перших хвилин виставили напівоснову.

Кардіфф за підтримки рідниз трибун протримався до 57-ї хвилини, коли Гарначо вдалося відкрити рахунок на стадіоні «Мілленіум». Господарі, в свою чергу, не знітились та продовжували нав'язувати Челсі свою гру, і на 75-й хвилині Тернбулл класним ударом головою вразив ворота Йоргенсена.

В заключні 10 хвилин Челсі провів вирішальні голи в зустрічі - дубль Гарначо та гол Нету забезпечили команді Енцо Марески півфінал Кубка англійської ліги.

Кубок англійської ліги. Чвертьфінал

Кардіфф - Челсі 1:3

Голи: Тернбулл, 75 - Гарначо, 57, 90+3, Нету, 82