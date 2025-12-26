Нападник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб, але залишитися в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, інтерес до 23-річного англійця проявляє лондонський Челсі, який розглядає можливість його трансферу наступного літа.

Наголошується, що взимку Астон Вілла не планує відпускати Роджерса за будь-яких умов, а влітку клуб готовий розглянути доступні варіанти. Раніше повідомлялося, що клуб та гравець продовжують переговори про новий контракт.

У поточному сезоні Роджерс провів 24 матчі, забив сім голів та зробив п'ять результативних передач. Завтра, 27 грудня, Челсі на своєму полі зустрінеться з Астон Віллою в рамках 18 туру АПЛ.

Раніше головний тренер Челсі назвав головну мету на 2026 рік.