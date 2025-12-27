Фламенгу надійшов запит від Марселя щодо можливості трансферу колумбійського вінгера Хорхе Карраскаля, повідомляє Globo.

Чемпіон Бразилії відхилив пропозицію Олімпіка в 12 мільйонів євро за колишнього футболіста Карпат. Фла готові розпочати торги від 20 мільйонів.

Карраскаль був одним з головних придбань рубро-гегрос минулого літа, вписавшись в схему тренера Феліпе Луїса, який привів Фламенгу до перемоги в Серії А, Копа Лібертадорес, Суперкубку Бразилії.

На його рахунку 24 матчі в футболці Фла: 3 голи, 4 асисти

