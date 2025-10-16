Центрбек Полісся Данило Безкоровайний може залишити команду в зимове міжсезоння, повідомляє «ТаТоТаке».

Чемпіон світу U-20 в складі збірної України не входить в плани головного тренера Руслана Ротаня, а сам футболіст за час перебування в Житомирі переважно лікується від різного роду травм.

Влітку 2024 року Полісся виклало 900 тисяч євро за Безкоровайного, який переходив з Кривбасу.

Цього сезону Данило провів за Полісся 8 матчів та забив 1 гол. Угода Безкоровайного з клубом діє до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

